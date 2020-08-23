وزير الأوقاف: لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا فى بيته

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أكاديمية الأوقاف تشهد إقامة دورة نوعية خاصة، في إطار خطة الدولة المصرية للاهتمام بالشباب وتأهيل القيادات، خاصة في المناطق الحدودية والنائية.وأضاف "جمعة"، في حواره لفضائية "إكسترا نيوز" أنه يتم إعداد مجموعة من القيادات من أبناء المحافظة حتى تتم تنمية مهاراتهم القيادية، موضحًا أنه يدعو المواطنين لعدم التزاحم والإيثار فيما يخص الإعداد لصلاة الجمعة، قائلًا: "لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في بيته في ظل إجراءات مواجهة كورونا القائمة، وله الثواب كمن صلى الجمعة في المسجد وهو على نيته، وعندما نعود لحياتنا قبل كورونا فإن صلاة الجمعة تكون واجبة على كل بالغ عاقل مسلم مكلف".وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه تم البدء بمحافظة شمال سيناء للتأكيد على أن سيناء في القلب من الوطن، موجهًا التحية للقوات المسلحة والشرطة ولكل من يخدم في هذا المكان ويفتديه بالنفس والنفيس.