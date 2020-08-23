«المصل واللقاح»: مصر قد تصل لصفر إصابات حادة بكورونا قريبًا

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، على انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير، مشيرًا إلى أن مصر اقتربت من تسجيل صفر حالات حادة، وهو مؤشر جيد جدا.وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قد تصل إلى صفر إصابات حادة بمنتصف شهر سبتمبر، لافتا إلى أن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي يجب أن يصبح أسلوب حياة حتى تنتهي الجائحة.وأشار الحداد، إلى أن فيروس كورونا لا يزال خطيرا، مستدلًا باستمرار تسجيل حالات وفاة، بالإضافة إلى أن هناك تخوفا من حدوث موجات ارتدادية مثلما حدث من بعض دول العالم، ولهذا يجب استمرار الإجراءات الاحترازية، خاصة أنه لا يوجد علاج مخصص لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن.