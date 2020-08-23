رئيس وزراء الصين يتوقع خلق 9 ملايين وظيفة جديدة

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن اقتصاد بلاده ربما يشهد نموا هذا العام، حسبما أفادتالإذاعة الرسمية اليوم الأحد، وذلك على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19.ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 3.2 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، متعافيا من انكماش غير مسبوق بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا وتكثيف صناعالسياسات إجراءات التحفيز تصديا للصدمة الناجمة عن الأزمة.وأضاف لي أن الحكومة تتوقع خلق أكثر من تسعة ملايين وظيفة جديدة بالمدن هذا العام.