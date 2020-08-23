إحالة عاطل للجنايات يتاجر فى «الاستروكس» بالسلام

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، اليوم الأحد، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في المخدرات.كان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى معلومات مفادها قيام "عاطل"، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع وتجهيز مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار، ويتخذ من الشقة سكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات وضبطه بحوزته 300 جرام من الاستروكس المخدر.واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر وترويجها على عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وحرر المحضر اللازم.