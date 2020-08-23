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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«حزب أردوغان» متورط في تدمير العديد من المنازل في جيرسون التركية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:50 م
المنازل في جيرسون
المنازل في جيرسون التركية
منار أحمد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، العديد من الصور لمدينة جيرسون بشمال تركيا بعد تعرضها لفيضان عنيف، أمس السبت، ما أدى إلى دمار العديد من المنازل وانهيار البنى التحتية بالمدينة الواقعة على ساحل البحر الأسود، فضلًا عن مصرع 4 من المواطنين بينهم جندي.

ونشرت الصحف التركية العديد من مشاهد الدمار التي لحقت بالمدينة إثر تعرضها للفيضان، فيما أكد موقع سوزجو أن عددًا من قيادات الدولة وعلى رأسهم وزير الداخلية التركية.

واتهم رئيس مقاطعة إسنيورت التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، بأنه المسئول عن كوارث الفيضانات، حيث أفاد سابقًا لقناة كرت تي في التركية، حينما وقع فيضان هائل في مقاطعة إسنيورت، أنه خلال فترة حزب العدالة والتنمية، كانت الفيضانات باستمرار عند 15 - 20 نقطة، والسبب في الكوارث التي تحدث هي الأبنية غير المنضبطة، التي أقامها الحزب.

وأضاف: لقد عبرنا عما يحدث، وحذرنا حزب العدالة والتنمية باستمرار، لكنهم دائمًا ما كانوا يسدون آذانهم، فتحوا أحواض البحيرات للبناء، وأعطوا تصاريح إقامة للأقبية، بينما كانوا يفعلون ذلك، صرخنا، وكافحنا لنقول انك ستقتل الناس، وتدعو إلى الكوارث، عذرًا، لم نتمكن من اسماعهم.

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