تركيا تعتقل 34 عسكريًا بتهمة الانتماء لجولن

أعلنت السلطات التركية، عن اعتقال 34 شخصًا من الجيش التركي بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، ضمن مخطط النظام التركي لتصفية المؤسسة العسكرية من أي عنصر يعارض الرئيس رجب طيب أردوغان.ونقل موقع تركيا الآن عن مكتب المدعي العام في مدينة إزمير، فقد اعتقلت تركيا 47 شخصًا، منهم 34 عسكريًا في القوات المسلحة التركية بزعم أنهم أجروا اتصالات هاتفية بمسئولين في حركة الخدمة باستخدام هواتف عمومية.ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة تطهير شملت كافة القطاعات العامة، وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.