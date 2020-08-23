ضبط 65 مخالفة لقرار إيقاف البناء خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، اليوم الأحد، وتطبيق ما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.وقامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط 65 شخصا لمخالفتهم القرار المشار إليه الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال 24 ساعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.