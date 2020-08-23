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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 65 مخالفة لقرار إيقاف البناء خلال 24 ساعة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:21 م
رجال الأمن
رجال الأمن
مريم جبل وعمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، اليوم الأحد، وتطبيق ما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط 65 شخصا لمخالفتهم القرار المشار إليه الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك خلال 24 ساعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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