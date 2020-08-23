«أمر يدعو للفخر».. تفاصيل إنتاج أتوبيسات مصرية الصنع (فيديو)

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علق الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، على تسليم هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة 20 أتوبيسًا مكيفًا، مؤكدًا أنها صناعة مصرية تدعو المصريين للفخر.وأضاف الإعلامي محمد الشاذلي، خلال حديثه بالبرنامج المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن شركات مصرية محلية صنعت هذه الحافلة من إجمالي 120 حافلة، وسعرها مناسب جدًا للركاب، وسيتم استلام باقي الأتوبيسات تباعًا، لافتًا إلى أن هذه الأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي وصديقة للبيئة، معقبًا: "من دواعي الفخر أن نرى على هذه الأتوبيسات صنعت في مصر".وتعتبر الأتوبيسات الجديدة هي أول خدمة مكيفة توفرها هيئة النقل العام، بعد تجربة الأتوبيس الكهربائى الذى يعمل ضمن خطوط الهيئة، وهذه الحافلات الجديدة ضمن 121 أتوبيس تعاقدت عليهم الهيئة لتصنيعهم محليا، ويحملون شعار بكل فخر صنع فى مصر، كما أن الهيئة تسلمت عدد من نفس الأتوبيسات العام الماضى تعمل بالغاز الطبيعى ولكنها ليست مكيفة.