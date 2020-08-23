المؤبد لمتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بعزبة الهجانة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية بالسجن المؤبد لمتهمين بقتل شاب بسبب خلافات الجيرة.وكشفت تحقيقات النيابة في القضية المقيدة برقم 3730 جنايات مدينة نصر، عن قيام المتهمين وهما: "خالد. م" و"محمود. ح" بقتل المجني عليه "ط. ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وصمما على قتل المجني عليه وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش".وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين كمنا للمجني عليه في المكان الذي أيقنا سلفا مروره منه، وما إن ظفرا به حتى أطلق أحدهما صوبه عيارا ناريا قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.وكشفت تحريات المباحث الجنائية، عن أنه عقب ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وتبين من التحريات أنه على إثر خلاف سابق بين المجني عليه والمتهم بسبب الجيرة، وفي أثناء معاتبته نشبت مشاجرة بينهم فقرر المتهم قتله وعقد العزم وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا.وذكر تقرير الطب الشرعي، أنه تعزى الوفاة إلى الإصابة النارية "الرشية" بيسار البطن وما نتج عنها من كسر بعضمة الحوض اليسرى وتهتك بالأمعاء الدقيقة والأوعية الدموية بالطرف السفلي الأيسر وما نتج عنه من صدمة نزيفية.