تركيا: 3 وفيات بعد فيضانات على طول ساحل البحر الأسود

أعلن وزير الداخلية التركي، اليوم الأحد، عن 3 وفيات بعد فيضانات وأمطار غزيرة على طول ساحل البحر الأسود.وكانت هيئة الأرصاد الجوية التركية، قد حذرت من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في منطقة شرق الأناضول.وخصّت الهيئة في تحذيرها، كلًا من ولايات أرضروم، وقارص، وإغري، وأغدير، وأرداهان، مشيرة إلى أن الولايات المذكورة على موعد مع أمطار غزيرة متفرقة مصحوبة بصواعق رعدية.