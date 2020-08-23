رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرصاد: توقعات بتحول عاصفتين ماركو إلى إعصار وأقرب حدث مشابه وقع فى 1933

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:18 ص
عاصفة
عاصفة
وكالات
طباعة
يتوقع خبراء الأرصاد أن تشتد العاصفة "ماركو" وهي واحدة من العاصفتين المداريتين اللتين تتجهان نحو ساحل الخليج الأمريكي، لتتحول إلى إعصار في وقت لاحق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" حث حكام الولايات الساحلية السكان على الاستعداد لطقس لم يسبق له مثيل وسط تفشي جائحة "كوفيد-19".

وبحسب أحدث نشرة للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، فإنه من المتوقع أن تشتد العاصفة "ماركو" لدى مرورها بقناة يوكاتان إلى جنوب شرق خليج المكسيك، وقد تم رصدها على بعد نحو 168.98 كيلومتر شمال شرقي مدينة كوزوميل المكسيكية ومحملة برياح تصل سرعتها إلى 104 كيلومترات.

وإلى الشرق، بلغت سرعة الرياح في العاصفة المدارية لورا 64 كيلومترا في الساعة بينما تتحرك غربا بسرعة تتجاوز 28 كيلومترا في الساعة على بعد يقارب 48 كيلومترا جنوب غربي بونس في بويرتوريكو، حسبما قال المركز.

ويتوقع أن تضرب ساحل الخليج الأمريكي يوم الأربعاء حسبما تقول تقديرات المركز.

ويعتبر اتجاه العاصفتين نحو الخليج في آن واحد حدثا مناخيا نادرا يمكن أن يلحق دمارا بالمنطقة مع الرياح المدمرة وهطول الأمطار والعواصف العاتية.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد، وأوضح أن أقرب حدث مشابه وقع في عام 1933 عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس وتحول إعصار آخر إلى عاصفة بعد عبوره فلوريدا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. وصول أوتوبيس الزمالك إلى ستاد القاهرة

القمة 120.. الزمالك يتقدم مجددا أمام الأهلي بصاروخ مصطفى محمد

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

بالتفاصيل.. بدء اختبارات الدفعة 3 من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين اليوم

الصور

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

image description

جولة وزير التنمية المحلية داخل غرفة عمليات الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 و 2 على النايل سات وأهم البرامج

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

بسبب العقوبات.. «جينيس» ترفض تسجيل رقم قياسى لروسيا

رونالدو يقدم نصيحة لريال مدريد

أسترالى محظوظ يربح جائزة يانصيب فاقت قيمتها 700 ألف دولار

نظارات غاندي بمزاد في بريطانيا بـ20 ألف دولار

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلمين قصيرين على هامش «مهرجان الصيف»

مسرح الهناجر يستقبل الجزء الرابع من «عودة الروح».. الليلة

«الشباب والسوشيال ميديا» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

عودة «سينما مصر» على مسرح النافورة بالأوبرا.. الإثنين