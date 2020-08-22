التخطيط: 70 مليون جنيه لتأمين مخرات السيول بقنا خلال عام

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن الحكومة أنفقت 248.7 مليون جنيه لتطوير خدمات الرى بمحافظة قنا حتى يونيو الماضى، فى إطار خطة العام المالى 2019-2020.ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن المشروعات المنفذة وزعت بين استكمال إنشاء كبارى وأعمال صناعية وحماية البنية الأساسية من أخطار السيول بتكلفة 70 مليون جنيه، وإحلال وتجديد محطات قنا بتكلفة 59 مليون جنيه، واستكمال قناطر نجع حمادى وملحقاتها بقيمة 40 مليون جنيه، إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 1000 فدان وإعادة تأهيل وتوسيع وتعميق المصارف العامة بقيمة 31 مليون جنيه.وأضافت الوزارة، أن أطوال المصارف المغطاة بمحافظة قنا بلغت 26000 كم تمثل 4.34% من إجمالى الجمهورية، وتبلغ مساحة الأراضى المستفيدة 260 ألف فدان، فيما تقدر أطوال المصارف غير الملاحية 511 كم على مساحة زمام 244.6 ألف فدان.