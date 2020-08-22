تسويق السياحة: 100 ألف سائح زاروا المقاصد السياحية بالأقصر

قال محمود عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر، إن 100 ألف سائح زارو المقاصد السياحية بالمحافظة وعادوا لبلدانهم دون أن يصاب أى منهم بمرض كورونا، مشددًا على أن ذلك يؤكد نجاح خطط الدولة في الإجراءات الإحترازية ومواجهة الفيروس.ولفت إلى أن، عودة السياحة في 1 سبتمبر تعتبر يوم عيد للأقصر، قائلًا:"1 سبتمبر عيد بالنسبة للأقصر".وأضاف عثمان خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية أن، جائحة كورونا عصفت بالمخططات السياحية كون صناعة السياحة بالنسبة للمحافظات السياحية هي الحياة، متابعًا:" لكن نحن متفائلين بعودة السياحة.. وسيكون هناك تدفق سياحي كبير خلال الفترة المقبلة".ولفت رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر، إلى أن السياحة الداخلية لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية فى دعم صناعة السياحة.