أشرف صبحي: لولا قوة الدولة في مواجهة كورونا لعاد المحتكرون من جديد

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية تعاملت بحزم وحسم ومرونة كاملة مع جائحة كورونا.وأضاف صبحي، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه لو حدثت جائحة كورونا في أي فترة سابقة، لعادت السوق السوداء وظهر المحتكرون مرة أخرى، ولكن الاقتصاد المصري كان قويا، وكل المؤسسات الاقتصادية الدولية تثق به، موضحا أنه خلال جائحة كورونا لم تختفِ السلع أو المنتجات من الأسواق.وذكر أن العالم كان يشهد نموا اقتصاديا سريعا قبل جائحة كورونا، وكان الاقتصاد المصري يحلق سريعا في هذا النمو، ولكن هذه الجائحة أثرت على الجميع.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.