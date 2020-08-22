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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ناقد رياضي يوضح 3 عناصر رئيسية لتقييم مباراة القمة اليوم

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:25 م
الدكتور طارق الأدور
الدكتور طارق الأدور
الشيماء زيدان
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قال الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، إن مباراة القمة اليوم سوف تجمع الشعب المصري كله، لذلك يجب أن تكون الأجواء التي تجمع المواطنين جميلة وهادئة.

وأضاف "الأدور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، أن الزمن الذي نعيشه أصبح التعصب فيه غير عادي، كما أن السوشيال ميديا تُستغل أسوأ استغلال في إثارة التعصب والكراهية بين المواطنين.

وأوضح أن ما فعله مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي ودعاؤه ودعمه للفريقين الأهلي والزمالك على السوشيال ميديا، جمع الأهلي والزمالك، ودليل على الروح الرياضية، داعيًا له أن يتم الله شفاؤه على خير ويعود إلى الملعب مرة أخرى.

وأكمل: "هناك 3 عناصر رئيسية تساعد على تقييم المباراة، أولهما موقف الفريقين في المسابقة وقوة المنافسة بينهم، وثانيهم نرى هل العناصر في الفريقين منقوصة أم لا؟ وثالثهم المستويات الفنية للفريق الآن وليس منذ عامين."

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