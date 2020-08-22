رضوى الشربيني بإطلالة كلاسيكية أنيقة (صورة)

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".وظهرت رضوى الشربينى فى الصورة بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية فستانا باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ومكياج لافت أبرز جمال ملامحها، وعلقت عليها قائلة: "فيه موقف هيحصلك بالغلط.. هيوريك كل حاجة صح"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وكانت قد أنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.