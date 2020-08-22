حنان شوقي تفاجئ جمهورها بأغنية «آل البيت» (فيديو)

فاجأت الفنانة حنان شوقي جمهورها بطرح أغنية جديدة بعنوان "آل البيت"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وتعتبر أولى تجاربها في عالم الغناء.وأغنية "آل البيت" من كلمات وليد عباس وألحان التراث الصوفي، توزيع محمد مصطفى، وتنتمي لنوعية أغاني المديح في آل البيت.يذكر أن آخر أعمال حنان شوقي الفنية هي مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وينتمي لنوعية الاعمال الدرامية المطولة، وتدور قصته حول عائلة زين العطار، فبعد وفاته يشهد هذا الجزء ظهور عائلة جديدة تدخل في صراع مع عائلة العطارين من أجل اﻻستحواذ على تجارة السلاح، وتتوالى الأحداث في إطار الساسبنس.