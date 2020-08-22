أقدم ماسح أحذية فى البرلمان يكشف أسرار مشاهير الشورى وقصة أغلى حذاء (فيديو)

أجرت «الدستور» لقاء مع «عم رفعت» أقدم ماسح أحذية بالبرلمان والذي عاصر مجلسي النواب والشورى، على مدار 56 عامًا، فقد عاصر مجلس الأمة في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ويدين بالفضل للزعيم محمد أنور السادات فهو الذي نقله للعمل بالبرلمان وحينها اختار العمل الحر داخل المجلس رافضًا التعيين.يقول «عمّ رفعت»، إنه موجود بالبرلمان عندما كان بمسمى "مجلس الأمة" وكان يحضره مصرييون وسوريون، أما في عهد السادات فتم إنشاء "مجلس الشورى" وهو"الشيوخ حاليًا" لأول مرة بشكله الحالي، والذي كان يتكون من 280 عضوًا.وأضاف أن أول رئيس لمجلس الشورى عام 1980 كان محمد صبحي عبدالحكيم، وكان رجلًا يتميز بالحكمة والرزانة، كما أنه كان رجل قانون من الطراز الأول.وعن أبرز الشخصيات الموجودة بالشورى، يقول «عمّ رفعت» كان موجود ثروت أباظة وأنيس منصور، ومن الفنانين محمد عبدالوهاب وأمينة رزق ويسرا والفنان محمود المليجي.ويتذكر «عم رفعت» ويقول: «الناس كانت بتقول على الفنان محمد عبدالوهاب إنه كان عنده وسواس النظافة إنما الحقيقة كان رجل متواضع جدا، وكان بيحط إيدي في إيده لحد ما أوصله لعربيته».وبسؤاله عن أغلى حذاء قام بتلميعه، قال «قمت بتلميع حذاء للدكتور عاطف صدقي وصل سعره وقتها 970 جنيهًا بالمصري وده سعر غالي جدا».وأضاف أن من أبرز الشخصيات التي تعامل معها كان الفنان محمود المليجي وهو أول فنان تم تعيينه داخل مجلس الشورى كان راجل ودود وليس «شراني» كما شاهدناه في التلفاز.