أقدم ماسح أحذية فى البرلمان يكشف أسرار مشاهير الشورى وقصة أغلى حذاء (فيديو)
السبت 22/أغسطس/2020 - 02:50 م
كريمة أبو زيدطباعة
أجرت «الدستور» لقاء مع «عم رفعت» أقدم ماسح أحذية بالبرلمان والذي عاصر مجلسي النواب والشورى، على مدار 56 عامًا، فقد عاصر مجلس الأمة في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ويدين بالفضل للزعيم محمد أنور السادات فهو الذي نقله للعمل بالبرلمان وحينها اختار العمل الحر داخل المجلس رافضًا التعيين.
يقول «عمّ رفعت»، إنه موجود بالبرلمان عندما كان بمسمى "مجلس الأمة" وكان يحضره مصرييون وسوريون، أما في عهد السادات فتم إنشاء "مجلس الشورى" وهو"الشيوخ حاليًا" لأول مرة بشكله الحالي، والذي كان يتكون من 280 عضوًا.
وأضاف أن أول رئيس لمجلس الشورى عام 1980 كان محمد صبحي عبدالحكيم، وكان رجلًا يتميز بالحكمة والرزانة، كما أنه كان رجل قانون من الطراز الأول.
وعن أبرز الشخصيات الموجودة بالشورى، يقول «عمّ رفعت» كان موجود ثروت أباظة وأنيس منصور، ومن الفنانين محمد عبدالوهاب وأمينة رزق ويسرا والفنان محمود المليجي.
ويتذكر «عم رفعت» ويقول: «الناس كانت بتقول على الفنان محمد عبدالوهاب إنه كان عنده وسواس النظافة إنما الحقيقة كان رجل متواضع جدا، وكان بيحط إيدي في إيده لحد ما أوصله لعربيته».
وبسؤاله عن أغلى حذاء قام بتلميعه، قال «قمت بتلميع حذاء للدكتور عاطف صدقي وصل سعره وقتها 970 جنيهًا بالمصري وده سعر غالي جدا».
وأضاف أن من أبرز الشخصيات التي تعامل معها كان الفنان محمود المليجي وهو أول فنان تم تعيينه داخل مجلس الشورى كان راجل ودود وليس «شراني» كما شاهدناه في التلفاز.
يقول «عمّ رفعت»، إنه موجود بالبرلمان عندما كان بمسمى "مجلس الأمة" وكان يحضره مصرييون وسوريون، أما في عهد السادات فتم إنشاء "مجلس الشورى" وهو"الشيوخ حاليًا" لأول مرة بشكله الحالي، والذي كان يتكون من 280 عضوًا.
وأضاف أن أول رئيس لمجلس الشورى عام 1980 كان محمد صبحي عبدالحكيم، وكان رجلًا يتميز بالحكمة والرزانة، كما أنه كان رجل قانون من الطراز الأول.
وعن أبرز الشخصيات الموجودة بالشورى، يقول «عمّ رفعت» كان موجود ثروت أباظة وأنيس منصور، ومن الفنانين محمد عبدالوهاب وأمينة رزق ويسرا والفنان محمود المليجي.
ويتذكر «عم رفعت» ويقول: «الناس كانت بتقول على الفنان محمد عبدالوهاب إنه كان عنده وسواس النظافة إنما الحقيقة كان رجل متواضع جدا، وكان بيحط إيدي في إيده لحد ما أوصله لعربيته».
وبسؤاله عن أغلى حذاء قام بتلميعه، قال «قمت بتلميع حذاء للدكتور عاطف صدقي وصل سعره وقتها 970 جنيهًا بالمصري وده سعر غالي جدا».
وأضاف أن من أبرز الشخصيات التي تعامل معها كان الفنان محمود المليجي وهو أول فنان تم تعيينه داخل مجلس الشورى كان راجل ودود وليس «شراني» كما شاهدناه في التلفاز.