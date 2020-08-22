محكمة إيرانية تقضي بحبس 14 ناشطًا أدانوا قمع احتجاجات نوفمبر

أعلن موقع «امتداد» الإيراني، اليوم السبت، أن محكمة الثورة الإيرانية حكمت على 14 ناشطًا سياسيًا إصلاحيًا، غير مرتبطين بالحكومة، بسنوات سجن متفاوتة؛ لإصدارهم بيانات وتصريحات تدين قمع النظام الدموي للمتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر الماضي.ووفقًا للموقع الإيراني، فقد حكم على الصحفي مهدي محموديان بالسجن خمس سنوات، وعلى كل من علي شكوري راد ومحمد حسين كروبي ومحسن أرمين وقربان بهزاديان نجاد وصديقة وسقمي بالسجن لمدة عام.يذكر أن هؤلاء الناشطين كانوا قد وقّعوا على بيان احتجاجي لـ77 ناشطًا سياسيًا أدان "إطلاق النار العشوائي ضد المتظاهرين المدنيين والعزل الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم أو غضبهم"، مضيفًا أنه "لا ينبغي للقانون والقضاء أن يترددا للحظة في ملاحقة المتورطين في القتل وتقديمهم للعدالة".