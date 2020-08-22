إحالة 3 متهمين بقتل شاب في حدائق المعادي للجنايات

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، إحالة 3 عاطلين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بقتل شاب في مشاجرة بينهم بالأسلحة البيضاء بحدائق المعادي.تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من المستشفى بوصول جثة شاب في العقد الثاني مصابًا بعدة طعنات.وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع مجموعة من الأشخاص لدفاعه عن شقيقه بعدما تعدوا عليه، وتم القبض عليهم.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.