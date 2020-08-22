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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس في اتهامها بقتل زوجها بالبساتين

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:18 ص
الفنانة عبير بيبرس
الفنانة عبير بيبرس
نجلاء رفاعي
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جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حبس الممثلة عبير بيبرس، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها بقتل زوجها بالبساتين.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة عبير بيبرس، قررت قتل زوجها بعد وقوع عدة مشاجرات بينهما على مدار الشهور الماضية، وتبين أن المجنى عليه كان يضرب المتهمة باستمرار فاختمرت الفكرة في ذهنها التخلص منه.

وأشارت التحقيقات، أن يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهمة فتعدى الأول عليها بالضرب فسددت له عدة طعنات فى أنحاء جسده ووقع جثة هامدة غارقًا فى دمائه.

وأشارت المتهمة في تحقيقات النيابة، إلى أن زوجها اعتاد فى الفترة الأخيرة ضربها فضلًا عن توجيه السباب لها ولأسرتها أمام أصدقائها.

وكانت بدأت عبير بيبرس، رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع" بطولة الفنانين شريف صبحي ومنير مكرم وآمال رمزي، والذي ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.

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