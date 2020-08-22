«اليسار التركى»: الشعب اعتاد «الكذب» من نظام أردوغان

قال حزب اليسار التركي المعارض، اليوم السبت، إن الشعب التركي اعتاد اعتماد النظام الحاكم على أنباء مشكوك في مصداقيتها لإنقاذ شعبيته، وفقا لموقع "تركيا الآن".وطالب الحزب، في بيان رسمي أعقب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن اكتشاف تركيا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، النظام التركي بالكف عن محاولات تضليل الشعب التركي بقصص نجاح مصطنعة، مضيفًا أنه إذا كان من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بشكل كبير، فيجب أن يحصل المواطنون على نصيبهم من الأخبار السارة بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي إلى النصف.وكان أردوغان قد زعم خلال كلمة له، أمس الجمعة، أن تركيا ستبدأ حقبة جديدة من الآن، وقال إن 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود جرى اكتشافها وستكون متاحة للاستخدام بحلول عام 2023.وتأتي انتقادات حزب اليسار متزامنة مع الانتقادات التي وجهتها أصوات من المعارضة التركية للرئيس التركي، معتبرة أن تصريحاته اليوم ليست إلا مجرد ألاعيب جديدة لإلهاء الشعب عن فشله في إدارة الأزمات الاقتصادية.