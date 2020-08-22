حشود المتظاهرين فى ساحة الناصرية بالعراق تطالب بالتحقيق فى الاغتيالات

توافدت حشود من المتظاهرين إلى ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية العراقية، رافعين أصواتهم مجددا ومنددين بعمليات القتل والترهيب.وأعلنت وسائل إعلام محلية عن استمرار متظاهرين مدينة الناصرية في جنوب العراق في الاحتجاجات منذ أمس الجمعة، وسط مطالب بالتحقيق في مسلسل الاغتيالات التي طالت العديد من الناشطين، لاسيما مؤخرًا في البصرة، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).فعلى الرغم من الانفجار الذي استهدف ليل الجمعة إحدى خيام الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، توافدت حشود من المتظاهرين إلى ساحة الاعتصام، رافعين أصواتهم مجددا ومنددين بعمليات القتل والترهيب.في المقابل، وجه محافظ "ذي قار"، ناظم الوائلي، قيادة شرطة المحافظة بالتحقيق الفوري في الانفجار، كما دعا قيادة الشرطة إلى نشر المزيد من القوات الأمنية في محيط ساحة الحبوبي، مشددا على ضرورة تعاون المتظاهرين والمواطنين مع القوات الأمنية والإبلاغ عن جميع الحالات المشبوهة.