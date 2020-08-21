جامعة كفر الشيخ تتولى علاج أحمد عمر «صاحب الشفة الأرنبية»

قال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق يوسف، إنه طلب حضور الطالب أحمد عمر «صاحب الشفة الأرنبية»، السبت، لمواجهته مع أستاذ الكلية والوقوف على الحقيقة ومنحه الحق حال ثبوت ذلك، مؤكدا أن الطالب من حقه الالتحاق بأي كلية وأن الجامعة ستتولى علاجه.وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «النهار» أن كلية التربية الرياضية لها اختبارات قدرات ذات طبيعة خاصة وموحدة على مستوى الجمهورية، ويجب الوقوف على قوام الطالب بصورة كاملة وتجرى الاختبارات تحت إشراف لجان من المجلس الأعلى للجامعات.ولفت إلى أن الطالب شكله طبيعي، لكن كلية التربية الرياضية ذات طبيعة خاصة، نظرا لكون الطالب يكون في احتكاك مباشر خلال الرياضات المختلفة.