سقوط جرحى بانفجار في ساحة الحبوبي وسط الناصرية جنوب العراق

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، عن سقوط جرحى جراء انفجار في ساحة الحبوبي وسط الناصرية جنوب العراق.قالت مصادر أمنية، إن المحتجين احتشدوا لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ، بعد مقتل اثنين من الناشطين، وإصابة آخرين في 3 هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.وفتحت قوات الأمن النار في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى، وفقا لرويترز.ولقيت الناشطة ريهام يعقوب، التي قادت عدة مسيرات نسائية في الماضي، حتفها الأربعاء، وأصيب 3 آخرون.