تونس ترحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت تونس، اليوم الجمعة، ترحيبها بقرار وقف اطلاق النار في ليبيا، مشيرة إلى أن الإعلان عن وقف النار في ليبيا خطوة إيجابية لحقن الدماء.وذكرت تونس، إن إعلان وقف النار خطوة مهمة لحوار ليبي ـ ليبي يؤدي لتسوية شاملة.وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم، وقفا لإطلاق النار في كامل الأراضي الليبية.وحظي الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا بترحيب دولي، وسط آمال بأن تساعد الخطوتان على إعادة الاستقرار إلى البلاد.