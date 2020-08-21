الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت الإمارات، اليوم، بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة على دعم الحل السياسي على الأراضي الليبية.وتوالت ردود الأفعال الدولية المرحبة بإعلان وقف إطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا، عبر بيانين منفصلين من قبل مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس.وأعلنت حكومة الوفاق في طرابلس وقف كافة العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، داعية إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.ودعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفا إياها بأساس "بناء الوطن وضمان استقراره".وحظي الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا بترحيب دولي، يوم الجمعة، وسط آمال بأن تساعد الخطوتان على إعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعيشُ على وقع الاضطراب منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.