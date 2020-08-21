استشارى أسرى: الأهل مسئولون عن فترة الخطوبة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان الريس استشاري أسري وتربوي، إن الأهل مسئولون عن فترة الخطوبة، لأنه حين يربي الوالدان ابنتهما على الدين والأخلاق والقواعد، فإنها تنشأ على الاحترام والتربية.وأضافت «الريس» خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى في برنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء اليوم، أن بعض الشباب يطلقون على الأعراف «رجعية وموضة قديمة وتخلف».وتابعت الاستشاري الأسري: «هناك تباهي بين الشباب والفتيات من خلال الهوس بالتصوير في فترة الخطوبة، سواء أكان وهم يمسكون بأيادي بعضهم بعضا أو أثناء الخروج والفسح سويًا».وأكدت إيمان الريس، أن الشباب يختلط لديهم الأمر بين الحياء والخجل وهناك فرق بينهما، مفيدة بأن اختفاء الحياء له أسباب عديدة، منها عدم رقابة الأهل، وعدم تربية الطفل على رقابة الله.وواصلت: «بعض الفتيات ترى أن التفتح والتمدن هو إني أتكلم براحتي وأمد إيدي على اللي أدامي براحتي وهذا أمر خاطئ وانحدار للقيم الأخلاقية».