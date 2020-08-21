رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

استشارى أسرى: الأهل مسئولون عن فترة الخطوبة (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:15 م
الدكتورة إيمان الريس
الدكتورة إيمان الريس
الشيماء زيدان
طباعة
قالت الدكتورة إيمان الريس استشاري أسري وتربوي، إن الأهل مسئولون عن فترة الخطوبة، لأنه حين يربي الوالدان ابنتهما على الدين والأخلاق والقواعد، فإنها تنشأ على الاحترام والتربية.

وأضافت «الريس» خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى في برنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء اليوم، أن بعض الشباب يطلقون على الأعراف «رجعية وموضة قديمة وتخلف».

وتابعت الاستشاري الأسري: «هناك تباهي بين الشباب والفتيات من خلال الهوس بالتصوير في فترة الخطوبة، سواء أكان وهم يمسكون بأيادي بعضهم بعضا أو أثناء الخروج والفسح سويًا».

وأكدت إيمان الريس، أن الشباب يختلط لديهم الأمر بين الحياء والخجل وهناك فرق بينهما، مفيدة بأن اختفاء الحياء له أسباب عديدة، منها عدم رقابة الأهل، وعدم تربية الطفل على رقابة الله.

وواصلت: «بعض الفتيات ترى أن التفتح والتمدن هو إني أتكلم براحتي وأمد إيدي على اللي أدامي براحتي وهذا أمر خاطئ وانحدار للقيم الأخلاقية».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«السراج» يشكر السيسي على جهوده لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

«القومية للتأمينات» تحدد مواعيد صرف معاشات سبتمبر

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

الرئيس السيسى يأمر بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

«الصحة»: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

قبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمي زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

«ناسا»: تسرب الهواء في المحطة الدولية لا يهدد حياة رواد الفضاء

هل يرتبط خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بأنماط النوم؟

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالى يفاقم أعراض الدوالى

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

«ثلاثية المماليك» و«في كل أسبوع يوم جمعة».. الأدب يعود لشاشات العرض

23 فنانا في افتتاح معرض قصور الثقافة للفنون التشكيلية بالغربية

ضمن خطة عودة الأنشطة.. 40 فعالية ثقافية بجنوب مصر خلال يوليو

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى