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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب لـ«الديمقراطيين»: مؤتمراتكم أكثر سوادًا وكآبة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:37 م
ترامب
ترامب
منار أحمد
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرات منافسيه الديمقراطيين أنها الأكثر سوادًا وغضبًا وكآبة في التاريخ الأمريكي، بعدما اختتم منافسوه تجمعهم الذي استمر على مدار 4 أيام.

وندد ترامب، الذي كان يتحدث في ولاية فرجينيا، بتكتل يسار الوسط "لمهاجمته" الولايات المتحدة بشأن العنصرية، وعبر عن استيائه تجاه جو بايدن المرشح الديمقراطي، لتعهده "بالتغلب على هذا الموسم من الظلام في أمريكا".

في سياق آخر، عبر ترامب عن أهمية انتخابات نوفمبر، قائلا: "آن الأوان لنبذ غضب وكراهية الحزب الديمقراطي. لدينا أكبر انتخابات مقبلة في حياتنا".

واتهم ترامب الديمقراطيين بالسعي لعرقلة قطاع الطاقة الأمريكي، وحذر من أنهم سيتسببون في أضرار للاقتصاد حال انتخابهم، كما هدد بأن المعارضة سوف تنتزع أسلحة الشعب وتتهمها بمعاداة الأديان.

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