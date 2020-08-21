النويشي يطالب بتشغيل سجل مدني «الميمون» في بني سويف

تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى البرلمان لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن تشغيل سجل مدنى قرية الميمون، التابعة لمركز شرطة الواسطى، بمحافظة بنى سويف.وأكد "النويشى" فى طلبه، أن السجل المدنى تم تخصيص مكان له داخل المبنى الخدمى الحكومى بقرية الميمون الذي تم انشاؤه مؤخرا باعتماد وجهود شخصية منه خارج خطة الدولة على مساحة أكثر من 250 مترا، والمكان تم تجهيزه من كافة المرافق وبه وسائل التهوية، ومؤمن من جميع النوافذ الخاصة به، وأن المبنى جاهز لاستقبال الجمهور وتم تأهيله لتشغيل الموظفين به، ومستعدون لإضافة أي إنشاءات أو تعديلات لتشغيل ذلك السجل.وأشار وكيل محلية النواب إلى أن قرية الميمون تعد ثانى أكبر قرية على مستوى الجمهورية من حيث الكثافة السكانية، بخلاف العزب والقرى المجاورة لها، وأن المسافة ما بين المكان المعد لتشغيل سجل مدنى قرية الميمون وسجل مدنى الواسطى الرئيسي يبلغ حوالى 15 كيلومترا، وفى إطار حرص القيادة السياسية على تسهيل الإجراءات للمواطن والعمل على مد جسور الثقة بين الشرطة والمواطنين، وخاصة أن أعمال السجل المدنى من الأماكن التى يحتاجها المواطن بصفة يومية، لتخفيف العبء على الأهالى.وحضر بلجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان أحد قيادات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والمحاسب محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، والذى أقرا بالموافقة على تشغيل سجل مدنى قرية الميمون ببنى سويف.