«العمال الكردستاني»: انتشار تركي داخل الأراضي العراقية

أعلن حزب العمال الكردستاني في العراق، اليوم الجمعة، عن انتشار تركي داخل الأراضي العراقية بعد مقتل جنود أتراك.وتواصل القوات التركية انتهاكاتها السيادة التركية في شمال العراق، حيث قصف الطيران التركي في محافظة دهوك شمالي العراق.ويأتي القصف التركي اليوم استمرارًا لمسلسل الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها تركيا على الأراضي العراقية.