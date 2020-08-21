رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كاتب صحفي: قرار «الوفاق» استجابة متأخرة لـ«إعلان القاهرة»

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:45 م
الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد محمود،
الشيماء زيدان
طباعة
قال الكاتب الصحفي خالد محمود، الصحفي بجريدة الشرق الأوسط إن البيانات التي صدرت اليوم من الجانب الليبي، سواء من عقيلة صالح رئيس البرلمان، أو من «الوفاق» هي استجابة متأخرة من السراج لمبادرة القاهرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي ولاقت استماعًا وتأييدًا دوليًا.

وأضاف «محمود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم، أن القرار الذي صدر اليوم هو محاولة للوصول إلى حل بعيد عن النزاع العسكري واندلاع حرب حول خط «سرت الجفرة».. مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حشدا عسكريا مستمرا خاصة من القوات التابعة لحكومة «الوفاق».

وتابع: «حتى هذه اللحظة تركيا مازالت ترسل معدات عسكرية ومرتزقة لدعم ميليشيات السراج.. ما جرى هو تثبيت للهدنة المعلنة بشكل غير رسمي والتفاهم حول تقييد الملفات حول النزاع في المنطقة الليبية».

وأكد أن الرهان في القضية الليبية ليس على وقف إطلاف النار، لأنه بالفعل لا يوجد إطلاق للنار ولم نشهد استشباكات، وجبهة سرت الجفرة هادئة منذ حوالي شهرين، مفيدًا بأن التدخل المصري في ليبيا هو تدخل لصالح الأشقاء في ليبيا حتى يتوصلوا إلى أمر يؤدي إلى استقراره.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. كيفية معرفتها والرابط

الرئيس السيسى يأمر بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

تحويلات مرورية لتطوير طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي

مصرع عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

«الصحة»: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة

الرئيس السيسى يأمر بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

حبس الممثلة الأمريكية لورى لوفلين شهرين لإدانتها بالغش فى التعليم

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

«ناسا»: تسرب الهواء في المحطة الدولية لا يهدد حياة رواد الفضاء

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

ضمن خطة عودة الأنشطة.. 40 فعالية ثقافية بجنوب مصر خلال يوليو

23 فنانًا في افتتاح معرض قصور الثقافة للفنون التشكيلية بالغربية

«ثلاثية المماليك» و«في كل أسبوع يوم جمعة».. الأدب يعود لشاشات العرض

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى