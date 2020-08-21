كاتب صحفي: قرار «الوفاق» استجابة متأخرة لـ«إعلان القاهرة»

قال الكاتب الصحفي خالد محمود، الصحفي بجريدة الشرق الأوسط إن البيانات التي صدرت اليوم من الجانب الليبي، سواء من عقيلة صالح رئيس البرلمان، أو من «الوفاق» هي استجابة متأخرة من السراج لمبادرة القاهرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي ولاقت استماعًا وتأييدًا دوليًا.وأضاف «محمود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم، أن القرار الذي صدر اليوم هو محاولة للوصول إلى حل بعيد عن النزاع العسكري واندلاع حرب حول خط «سرت الجفرة».. مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حشدا عسكريا مستمرا خاصة من القوات التابعة لحكومة «الوفاق».وتابع: «حتى هذه اللحظة تركيا مازالت ترسل معدات عسكرية ومرتزقة لدعم ميليشيات السراج.. ما جرى هو تثبيت للهدنة المعلنة بشكل غير رسمي والتفاهم حول تقييد الملفات حول النزاع في المنطقة الليبية».وأكد أن الرهان في القضية الليبية ليس على وقف إطلاف النار، لأنه بالفعل لا يوجد إطلاق للنار ولم نشهد استشباكات، وجبهة سرت الجفرة هادئة منذ حوالي شهرين، مفيدًا بأن التدخل المصري في ليبيا هو تدخل لصالح الأشقاء في ليبيا حتى يتوصلوا إلى أمر يؤدي إلى استقراره.