بعد إعلان أردوغان عن «بشراه المزعومة».. الليرة تواصل الانهيار

واصلت الليرة التركية انهيارها أمام العملات الأجنبية، حيث تراجع سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، بالتزامن مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، عن «بشراه المزعومة» باكتشاف أكبر منبع للغاز الطبيعي في البحر الأسود.ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، خلال كلمة الرئيس أردوغان ظهر اليوم بمدينة إسطنبول إلى 7.30 ليرة، بعد أن كان سعرها في بدء تعاملات اليوم الجمعة، عند 7.27 ليرة، حسبما أفاد موقع «تي 24» التركي.من جانبه، أعلن أردوغان من مدينة إسطنبول، عن البشرى التي زعم أنه سيزفها إلى الأتراك اليوم الجمعة، وهي أن بلاده اكتشفت أكبر منبع للغاز الطبيعي في البحر الأسود.يذكر أن الأسواق المصرفية التركية، تشهد تقلبات جنونية أيضًا في أسعار العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة، وارتفع سعر صرف اليورو إلى 8.65 ليرة.