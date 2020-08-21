رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد إعلان أردوغان عن «بشراه المزعومة».. الليرة تواصل الانهيار

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:14 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
طباعة
واصلت الليرة التركية انهيارها أمام العملات الأجنبية، حيث تراجع سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، بالتزامن مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، عن «بشراه المزعومة» باكتشاف أكبر منبع للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، خلال كلمة الرئيس أردوغان ظهر اليوم بمدينة إسطنبول إلى 7.30 ليرة، بعد أن كان سعرها في بدء تعاملات اليوم الجمعة، عند 7.27 ليرة، حسبما أفاد موقع «تي 24» التركي.

من جانبه، أعلن أردوغان من مدينة إسطنبول، عن البشرى التي زعم أنه سيزفها إلى الأتراك اليوم الجمعة، وهي أن بلاده اكتشفت أكبر منبع للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

يذكر أن الأسواق المصرفية التركية، تشهد تقلبات جنونية أيضًا في أسعار العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة، وارتفع سعر صرف اليورو إلى 8.65 ليرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

غرق العوامة السياحية «جولدز جيم» بالكامل في الدقي

كشف غموض سرقة فيلا محامٍ شهير بالزقازيق

مصرع عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

مصرع عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

زوج هالة صدقي يطالب النائب العام بالتدخل ويصر على تحليل الـDNA

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

نجم الساعة

مصطفى محرم: كتبت 25 حلقة من مسلسل «محمد فوزى».. وتامر حسنى أبرز المرشحين للبطولة

منوعات

«ناسا»: تسرب الهواء في المحطة الدولية لا يهدد حياة رواد الفضاء

هل يرتبط خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بأنماط النوم؟

المشي والسباحة يقللها.. الكعب العالى يفاقم أعراض الدوالى

تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
مستشفى الكبد المصرى
د. محمد عفيفي
مصر والبحر الأحمر
مدحت بشاى
ورود الإبداع لا تزهر فى العتمة
جمال طه
المبادرة الأمريكية للتسوية فى ليبيا
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية احتفالًا بالعام الهجرى الجديد بثقافة دمياط

«ثقافة المنيا» تواصل احتفالاتها بذكرى افتتاح قناة السويس

إبراهيم عبدالمجيد ينتهى من «ممرات الخوف»

«مقتنياته تتخطى الـ170 مليار دولار».. 32 عامًا من إغلاق «متحف الجزيرة»