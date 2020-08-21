خبيرة: إصابة الأم بـ«الإنفلونزا» تؤدي لتأخر نمو الجنين

أعلنت الطبيبة إيلينا، ورئيسة مختبر مسببات الإنفلونزا وعلم الأوبئة الروسي، أن النساء الحوامل معرضات بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس الأنفلونزا، ونتيجة لذلك، قد يصاب الطفل بأمراض مختلفة.وقالت "بورتسيفا" خلال حديثها لقناة "زفيزدا" إن الإنفلونزا عدوى لا تزال تؤثر على أعضاء الجهاز التنفسي، لذلك قد يشعر الطفل في الرحم بنقص الأكسجين"، لذلك من الصعب على المرأة الحامل تحمل العدوى وهناك حالة يصبح فيها الإجهاض أو الولادة المبكرة نتيجة للمرض.وأضافت أنه يمكن أن تظهر عواقب الإنفلونزا على كل من الأم والطفل في صورة تأخر النمو البدني والعقلي، مشيرة إلى أنه وفقًا للإحصاءات هناك عدد غير قليل من هذه الأمراض.