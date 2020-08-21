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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

11 رسالة لـ عبدالعال خلال الجلسات العامة فى أسبوع (إنفوجراف)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:46 م
علي عبد العال
علي عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددًا من الرسائل والتصريحات خلال انعقاد الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الماضي.

وترصد "الدستور" هذه التصريحات على النحو التالي:

1- تم إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان وفقًا لقانون البحار والقانون الدولي، والقيادة السياسية حريصة على ترسيم الحدود منعًا لأي مشاكل مستقبلية تتعرض لها الأجيال القادمة.

2- مصر لن تفرط في حقوقها البرية أو البحرية، وكل الاتفاقيات الدولية التي تبرمها مصر يتم إيداع نسخة منها بالأمم المتحدة، مصر والقيادة السياسية تستحق التحية من البرلمان.

3- المشروعات الكبرى على أرض الواقع نتاج جهد كبير يقوم به الرئيس السيسي، والحكومة باعتبارها جزءًا من الجناح التنفيذي للدولة.

4- على كل مصري أن يفتخر بمصر الحديثة التي أصبح لها شبكة ضخمة لمترو الأنفاق تضاهي شبكات المترو في كبرى عواصم العالم بل وتتوسع عامًا بعد عام، وكذلك شبكة طرق بمعايير علمية حديثة.

5- مشروع قانون تقسيم الدوائر راعى المحددات الدستورية بعيدًا عن السياسة والعاطفة، وهو آخر الخطوات التشريعية لإتمام انتخابات مجلس النواب القادم.

6- المرحلة الاقتصادية الراهنة تتطلب المساعدة والمساهمة كلٌ بقدر استطاعته للقيام بدور تكافلي للخروج منها، فالعمل هو السبيل من أجل الوصول بمصر إلى مرحلة الاقتصاد القوي، ولولا آثار جائحة كورونا لكنا في سبيلنا إلى تحسن اقتصادي في 2021.

7- البرلمان تحمل على عاتقه إقرار كافة التشريعات اللازمة من أجل إحداث الإصلاح والتطور في المنظومة المالية بما ينصب في النهاية في صالح المواطن.

8- البرلمان حريص على دستورية القوانين، ونصف القوانين التي تم إقرارها مالية، وجميعنا يتحمل بفهم وعقل تبعات الإصلاح والتطوير في المنظومة المالية.

9- مجلس النواب يوجه التحية وقوفًا إجلالًا وتقديرًا للقوات المسلحة والشرطة المصرية للجهود التي يبذلونها للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

10- الأمن سلعة غالية وهي خدمة غير مرئية، والشرطة المصرية على مدار التاريخ كانت وستظل في خدمة الشعب، وهي جهاز وطني مسئول بذلت جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق الأمن والأمان لمصر والمصريين.

11- تحية إعزاز واحترام للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب، هذا الرجل الخلوق الذي أمتعنا وأمتع جماهير الكرة المصرية، وكل التقدير لجماهير القلعة الحمراء.

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