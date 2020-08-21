روسيا وإيران تبحثان التعاون في مواجهة كورونا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، اليوم الجمعة، مع السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي قضايا التعاون الثنائي مع التركيز على التعاون بين البلدين في مجال مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية بأن المباحثات تمت من خلال اتصال هاتفي بين مورجولوف وجلالي، مشيرا إلى أنهما ناقشا المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي بطريقة مفصلة.وأضاف البيان أن الجانبين الروسي والإيراني ركزا بشكل خاص أثناء الاتصال الهاتفي على التفاعل العملي في مواجهة وباء الفيروس التاجي.