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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصدر أمني ينفي «أكاذيب الإخوان» حول وفاة عصام العريان

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:01 م
عصام العريان
عصام العريان
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نفى مصدر أمني ما تناولته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بأن وفاة الإخواني الإرهابي عصام العريان داخل محبسه جاءت نتيجة تعرضه للاعتداء من قِبل أحد الضباط داخل السجن.

وأضاف أن تحقيقات النيابة أكدت أن وفاة المذكور جاءت طبيعية ولا توجد شبهة جنائية فيها.

وأكد أن هذه الادعاءات تأتي في إطار نهج جماعة الإخوان المستمر لتزييف الحقائق وترويج الشائعات والأكاذيب.

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