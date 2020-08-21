مصدر أمني ينفي «أكاذيب الإخوان» حول وفاة عصام العريان

نفى مصدر أمني ما تناولته بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بأن وفاة الإخواني الإرهابي عصام العريان داخل محبسه جاءت نتيجة تعرضه للاعتداء من قِبل أحد الضباط داخل السجن.وأضاف أن تحقيقات النيابة أكدت أن وفاة المذكور جاءت طبيعية ولا توجد شبهة جنائية فيها.وأكد أن هذه الادعاءات تأتي في إطار نهج جماعة الإخوان المستمر لتزييف الحقائق وترويج الشائعات والأكاذيب.