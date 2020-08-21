كوريا الجنوبية: عرقلة إجراءات الحجر الصحى «جريمة خطيرة»

حذرت حكومة كوريا الجنوبية من ردود أفعال صارمة لمن يعرقل عمدًا إجراءات الحجر الصحي لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن حكومة سول قررت اتخاذ ردود أفعال صارمة، نظرا لأن عرقلة إجراءات الحجر الصحي تعد جريمة خطيرة تهدد البلاد وسلامة الشعب.وقالت وزيرة العدل "تشو مي آه" في بيان للشعب: إن البلاد تواجه لحظة حاسمة لموجة أخرى من انتشار فيروس كورونا بسبب تصرفات غير مسئولة من جانب بعض الأشخاص مؤخرًا.وأضافت أن هناك تصرفات متكررة تعرقل إجراءات الحجر الصحي للسلطات الصحية وتعوق نظام الحجر الصحي للبلاد.وذكرت أن هذه التصرفات تعد جريمة خطيرة تثير الغضب للغاية حيث تنتهك حق الحياة للشعب وتهدد وجود البلاد، مؤكدة أن وزارة العدل ستستخدم جميع الوسائل المسموح بها تحت القانون، مثل التحقيق الإلزامي وغيره.وقالت إن سلطات التحقيق ستجري التحقيقات بشأن هذه التصرفات، وستطلب من محكمة فرض أقصى عقوبة يسمح بها القانون.وجاءت هذه الخطوة وسط وجود التصرفات غير المعقولة من بعض المصابين بفيروس كورونا، مثل الهروب من المستشفى ورفض فحص كورونا وغيرها.وأشارت الوزيرة إلى التصرفات التي تعرقل إجراءات الحجر الصحي، مثل انتهاك الأمر الإداري بشأن حظر التجمعات ورفض التحقيق الوبائي وعرقلته وتجنبه وأعمال العنف ضد المسئولين الصحيين ومقاطعة الاتصال عمدًا والهروب وغيرها.وشددت على أنه يجب على جميع أفراد الشعب أن يحشدوا الجهود للتغلب على أزمة كورونا، ودعتهم إلى المشاركة والتعاون في الالتزام بقواعد الحجر الصحي.