نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020.. كيفية معرفتها والرابط

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عّن الرابط المخصص للإطلاع علي النتيجة وذلك من خلال الرابط التالي:





في سياق متصل يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الدور الثاني بداية من غدا السبت الموافق ٢٢ أغسطس الجاري، وانتهت التعليم من استعدادات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 20192020ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالبطالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عّن الرابط المخصص للإطلاع علي النتيجة وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg في سياق متصل يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات الدور الثاني بداية من غدا السبت الموافق ٢٢ أغسطس الجاري، وانتهت التعليم من استعدادات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 20192020ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالبطالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.



وجدير بالذكر أن اليوم 2082020 هو آخر الأيام المقررة لسداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم وسيتم العمل بلجان مراجعة الكراسات لحين الانتهاء منها وسيتم الإعلان تباعًا عن عدد الطلاب المتضررين وعدد الذين استفادوا من تظلمهم، علمًا بأن عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات الاطلاع وصل حتى أمس الأربعاء 1982020 إلى (115452) طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين استفادوا من تظلمهم، والتي تتراوح الدرجات التي حصلوا عليها من نصف درجة إلى سبع درجات (3002) طالب وطالبة، وسيتم تباعًا الإعلان عن تلك الإحصائيات فور ورودها من لجان النظام والمراقبة.



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وجدير بالذكر أن اليوم 2082020 هو آخر الأيام المقررة لسداد رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم وسيتم العمل بلجان مراجعة الكراسات لحين الانتهاء منها وسيتم الإعلان تباعًا عن عدد الطلاب المتضررين وعدد الذين استفادوا من تظلمهم، علمًا بأن عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات الاطلاع وصل حتى أمس الأربعاء 1982020 إلى (115452) طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين استفادوا من تظلمهم، والتي تتراوح الدرجات التي حصلوا عليها من نصف درجة إلى سبع درجات (3002) طالب وطالبة، وسيتم تباعًا الإعلان عن تلك الإحصائيات فور ورودها من لجان النظام والمراقبة.

ننشر آخر أخبارفما زالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل علي استقبال طلاب الثانوية العامة للاطلاع علي اوراق الاجابات الخاصة بهم حتي يحصلون علي الدرجات التي أتيحت لهم بعد التظلم وسوف يكون أخر موعد للاطلاع يوم ٢٥ اغسطس الجاري، وهناك آلية لمعرفة نتيجة التظلم ترصد الدستور خطواتها.وفقا لما قالته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتيجة لها عدة أشكال وكل شكل له تفسير خاص به.- يوجد مجموعة سوف تظهر لهم كلمة " لا توجد زيادة" وهذا يعنى أن الكنترول فحص أوراق المادة التى تظلم فيها الطالب وقرر أنها لا تستحق الزيادة فى الدرجات.- نتيجة اخري يسهر للطالب كلمة " توجد زيادة" وهى أن الطالب تم زيادة درجاته وسيتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول وإخطار مكتب التنسيق وتغيير شهادة الطالب لتتضمن الزيادة الجديدة.- أما كلمة قيد الانتظار فتعني أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مازالت تعمل علي فحص الاوراق والكراسات الخاصة بالاجابات وسوف تظهر عقب الانتهاء منه.