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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب يشدد على 4 نصائح لعودة الأطفال إلى الدراسة (فيديو)

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:48 ص
الدكتور أحمد جمال
الدكتور أحمد جمال سامي
ياسمين عباس
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قال الدكتور أحمد جمال سامي، إخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه يجب الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لمواجهة أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أنها فى مصلحة المواطنين.

وأضاف إخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن عودة المدارس أمر مهم جدًا، مفسرًا ذلك بأن المدارس ستعلم الأطفال سلوكيات وتصرفات وأساسيات مجتمعية للتعامل مع الجائحة، بالإضافة إلى أهمية أن يمارس الأطفال حياتهم الطبيعية حفاظًا على صحتهم النفسية أيضًا.

وشدد "سامى"، على أهمية دور أولياء الأمور مع ذويهم، مؤكدًا أنه أهم من دور المدرسة، معقبًا: "الأبناء يتعلمون منا، ويجب أن نوصل لهم المعلومة بطريقة مبسطة، بخصوص 4 أشياء مهمة: غسل اليدين، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وعدم مشاركة زجاجة المياه، والطعام مع الآخرين".

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