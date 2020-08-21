برلمانية ألمانية: أردوغان يلاحق منتقديه في ألمانيا

كشفت سيفيم داجديلين، البرلمانية الألمانية عن دي لينك ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية التركية، عن تعرض العديد من المعارضين الأتراك في ألمانيا لضغوطات كبيرة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأوضحت البرلمانية الألمانية أنه من بين ما يقرب من 5 ملايين مسلم في ألمانيا، هناك حوالي 3 ملايين من أصل تركي، ومنذ الانقلاب التركي الفاشل في عام 2016، واجهوا ضغوطًا متزايدة من الجماعات المرتبطة بتركيا في ألمانيا للتوافق مع وجهات النظر الإسلامية القومية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان، وفقًا لموقع أحوال التركي.وقالت "داجديلين"، "السياسة الخارجية العثمانية الجديدة للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية، هي ربط الأقليات من أصل تركي في أوروبا بشكل أوثق بنفسها".وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن وكالة المخابرات التركية، طورت تطبيقًا للهواتف الذكية يمكن لأي مواطن تركي في ألمانيا من خلاله الإبلاغ عن أي شخص، بغض النظر عن الجنسية، لانتقاده أردوغان أو حكومته.ونوهت "داجديلين" على أنه إذا لم تتحرك الحكومة الألمانية لعرقلة النفوذ التركي، بما في ذلك وقف تمويل المدارس التركية، وكبح الجماعات الإسلامية والقومية التركية وإنهاء التعاون مع الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، فإن التهديد الذي يواجهه منتقدو أردوغان في ألمانيا سيزداد.