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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيكي ينتعش بفضل صعود أسهم التكنولوجيا بوول ستريت

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 09:39 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة بدعم من شركات التكنولوجيا، عقب صعود وول ستريت الليلة
الماضية، بيد أن بيع المستثمرين الأسهم لجني الأرباح قبيل نهاية الأسبوع كبح المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.17 بالمئة إلى 22920.30 نقطة، بعد أن زاد لفترة وجيزة ما يزيد عن واحد بالمئة في التعاملات المبكرة.

لكن نيكي خسر 1.58 بالمئة في الأسبوع الجاري بعد أن حقق مكاسب على مدى أسبوعين متتاليين.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1604.06 نقطة.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء سبعة.

وأمس الخميس، أغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع إذ بلغ ناسداك مستوى قياسيا مرتفعا، مما طغى على حالة القتامة الناجمة عن بيانات سلبية لطلبات إعانة البطالة الأمريكية أكدت وجهة
نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن المسار الصعب للتعافي.

وفي اليابان، ارتفعت أسهم التكنولوجيا إذ استفادت من الأداء القوي لقريناتها في الولايات المتحدة.

وصعد سهم نينتندو بالقدر الأكبر بين أكبر 30 سهما أساسيا على توبكس، وكسب 2.63 بالمئة ليبلغ أعلى مستوى في 12 عاما.

وأضاف سهم طوكيو إلكترون 0.74 بالمئة وارتفع سهم ميتسوبيشي إلكتريك 0.84 بالمئة.

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