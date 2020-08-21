الإعصار جينيفيف يتسبب فى أمواج عالية بالمكسيك

قال مسؤولون مكسيكيون، إن إعصار جينيفيف، الذي انخفضت قوته ليتحول إلى عاصفة استوائية، تسبب في رياح سرعتها 110 كيلومترات في الساعة وأمواج عاتية قبالة شبه جزيرة باخا كاليفورنيا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" رفعت السلطات في ولاية باخا كاليفورنيا سور المكسيكية الإنذار الأحمر، الذي كان قد صدر في وقت سابق، كما أعادت فتح المطارات في كابو سان لوكاس، وسان خوسيه ديل كابو، ولا باز، في جنوب شبه الجزيرة.وعلى الرغم من أن مركز العاصفة لم يصل إلى اليابسة، إلا أن الرياح الشديدة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في المنتجعات السياحية في لوس كابوس ولا باز.وقال كارلوس ميندوزا ديفيس حاكم باخا كاليفورنيا سور عبر "تويتر"، إن حوالي 1200 شخص لجأوا إلى الملاجئ.وذكرت الوكالة الوطنية للإغاثة من الكوارث أن شخصين لقيا مصرعهما في الأمواج التي سببتها العاصفة في لوس كابوس يوم الثلاثاء.ومنذ يومين، أصبح "جينيفيف" إعصارا من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون الذي يبلغ حده الأقصى خمس فئات مع رياح تبلغ 210 كيلومترات في الساعة، لكنه فقد قوته تدريجيًا مع اقترابه من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا.وذكرت هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية في نشرتها، أنه مع ذلك، أن الحزم السحابية للعاصفة لاتزال تتسبب في هطول أمطار غزيرة في باخا كاليفورنيا سور وسينالوا، بالإضافة إلى رياح شديدة وموجات تصل إلى عشرة أمتار على الساحل.ودعت السلطات السكان المحليين إلى البقاء في مأوى وتجنب عمليات الشراء المدفوعة بحالة الذعر.