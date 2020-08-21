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الجمعة 21 أغسطس 2020 الموافق 02 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تتجاوز الـ3.5 مليون حالة فى البرازيل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:35 ص
كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية آخر إحصاءات حول الوضع الوبائي في البلاد، والتي تبين منها أن الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت عتبة الـ3.5 ملايين ووفياته تخطت الـ 112 ألفا.

وسجلت البلاد وفق الأرقام المقدمة، 45323 حالة إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 1204 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك بلغ إجمالي الإصابات 3501975 حالة، والوفيات 112304 حالات منذ بدء تفشي المرض في البرازيل.

وتشير البيانات المنشورة الخميس إلى أن حصيلة الوفيات بالوباء في دول أمريكا اللاتينية اقتربت من 250 ألفا.

ويوم الأربعاء أعلنت الصحة البرازيلية تسجيل 49298 إصابة جديدة بالعدوى و1212 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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