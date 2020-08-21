«بيت آمن».. مبادرة للقضاء على العنف المنزلى

تحدثت سارة عاصم لاعبة كرة القدم بنادي "ستوك سيتي" عن مشاركتها في مبادرة الفيفا "بيت آمن" للتصدي للعنف المنزلي، مشيرة إلى أن ما تهدف إليه من المشاركة هو المبادرة.وقالت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي "وائل الإبراشي" ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى المصرية"، مساء اليوم الخميس، إن المبادرة التي أطلقتها الصحة العالمية "save home " أو "stay home" هدفها عدم العدوى بفيروس كورونا، ولكن من الضروري أن الجلوس في المنزل يكون بطريقة آمنة ولا يوجد فيه عنف.وأوضحت أن، الشخص الذي يتعرض للعنف المنزلي يجب أن يتصل على الأرقام الساخنة للمبادرة، كما يجب أن يكون لديه خطة للتصدي لأي عنف، أو يكون بينه وبين أحد الجيران إشارة معينة توضح تعرضه للعنف."وأكملت: "أكثر شيء مؤثر اليوم هي السوشيال ميديا، لذلك هي أسهل وأسرع طريقة لتوصيل مبادرة "بيت آمن"، إلى أكثر عدد من الناس".وتابعت: "كل شخص يستحق أن يعيش في بيت آمن من دون التعرض لعنف، خاصة أن البيت يرمز للأمان والراحة".