مصرع عروس وإصابة زوجها في انقلاب سيارة بترعة بسوهاج

لقيت، مساء الخميس، عروس مصرعها بينما أصيب العريس وقائد السيارة وفتاة كانت بصحبتهما بإصابات متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة كانت تقلّهم بإحدى الترع على طريق طهطا - الطليحات شمال محافظة سوهاج، وتم انتشال العروس جثة هامدة، والعريس على قيد الحياة، ونقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام.وتلقى اللواء حسن محمود، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من اللواء جلال أبوسحلي، نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بانقلاب سيارة بترعة مجاورة لطريق فرعي بين طهطا والطّليحات أثناء زفة عريس نتج عن الحادث مصرع العروس وإصابة العريس وفتاة وسائق السيارة.بالفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط المباحث بانقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع المجاورة لطريق الطليحات طهطا إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما نتج عنه وفاة العروس وإصابة العريس وقائد السيارة وفتاة كانت برفقتهما، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طهطا.وتبين أن العروس تدعى "شيرين. ح"، 26 سنة، تقيم قرية كوم بدر، والعريس "إبراهيم. ح. إ"، 35 سنة، مصابا بغيبوبة، و"نورا. ع. م"، مصابة بإصابات خفيفة، وإصابة قائد السيارة.وتم انتشال السيارة والجّثة والمصابين، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.