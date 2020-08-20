ياسر الهضيبي: نعمل على تأسيس لائحة جديدة لمجلس الشيوخ

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الوفد، أنه سيعمل مع الزملاء الأعضاء ورئيس مجلس الشيوخ القادم تحت القبة على تأسيس لائحة جديدة تحكم آلية العمل داخل مجلس الشيوخ، لأن المجلس ليست له لائحة خاصة به في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه سوف يتم العمل وفقًا للائحة مجلس النواب لحين الانتهاء من تأسيس لائحة جديدة.وأضاف الهضيبي، أستاذ القانون الدستوري لـ"الدستور"، أنه يعكف على الانضمام للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات البرلمانية بين الأحزاب لضبط التشريعات بشكل مثمر بين جميع القوى السياسية.ووجه الهضيبي، الشكر إلى المواطنين الذين شاركوا بالانتخابات، مشددًا على مساندة الدولة المصرية في كافة تحدياتها، والعمل على الحفاظ على الوطن واستقراره وتماسكه والوقوف إلى جانب مصلحة المواطنين العامة والخاصة.