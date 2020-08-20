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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شعبة الذهب: تكلفة مصنعية الذهب ارتفعت في الفترة الماضية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:14 م
الذهب
الذهب
الشيماء زيدان
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تحدث وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الذهب، وكيفية استثماره ومدى تأثيره على الزواج والخطوبة، وهل الفضل الشراء أم البيع في الفترة الحالية؟.

وقال «واصف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم، إن الذهب شهد اليوم شيئًا قلّما حدث من قبل، وهو تحركه ما بين ارتفاع وانخفاض كل 10 دقائق في حيز ضيّق.

وأضاف: «المقبل على الزواج لا ينتظر حتى تحين الفرصة وتنخفض أسعار الذهب، لكن أصبح الاتفاق الآن يتم عن طريق شراء ذهب بمبلغ معين وليس بعدد جرامات»، ناصحًا المواطنين بشراء الذهب في الفترة الحالية.

وتابع: «تكلفة تصنيع الذهب أصبحت مرتفعة خلال الفترة الماضية، حتى أنها فاقت مراحل التصنيع سواء للذهب الغالي أو الرخيص»، مؤكدًا أن أصحاب المصانع ومحال الذهب أكثر من يتضرر من ارتفاع أسعار الذهب.

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