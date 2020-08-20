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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

وائل الفشني: أحب الموسيقى وألعب الرِق وكل آلات الإيقاع

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:51 م
وائل الفشني
وائل الفشني
سناء إسماعيل
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قال المطرب وائل الفشني، إن المنشد الراحل طه الفشني قريب والدته من بعيد، وينتمي إلى نفس قريته، ومن ثم فإنه يحبه كثيرًا ويتبرك به.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، أنه أحب الموسيقى، وأصر على تعلمها، لافتًا إلى أنه يلعب الرِق وكل آلات الإيقاع، وموضحًا أن المؤلف الموسيقى تامر كروان، قدمه إلى الجمهور في تتر مسلسل "واحة الغروب".

بدوره أكد المنشد الديني، إيهاب يونس، أن السعادة الحقيقية للمنشد أن يعي ما يغنيه دائمًا حتى لا يصاب أداؤه بالركاكة، مشددًا على أن الإنشاد ليس غناءً أو أداءً صوتيًا فقط، بل يجب أن يتوفر عنصر الإخلاص لله عز وجل.

وتابع أنه درس الإنشاد على يد سيد حسن وممدوح عبدالجليل ومحمد الهنداوي، وأصبح متيمًا بالإنشاد منذ طفولته، حيث تعلم على يد من درس على أيديهم، أن الأداء مضافة إليه الروح يساوي الإنشاد.

وواصل: "تعلمت منهم أيضًا قراءة الجمهور، والتعرف على كل ما يمكن أن يجذبه، مثل الأداء الصوتي أو طريقة الإنشاد أو أي شيء آخر".

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