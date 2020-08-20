«المحجوب»: إقامة منطقة معزولة السلاح في سرت غير واقعي

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، خالد المحجوب، الخميس، أن الاتفاقيات المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا لاغية.وأشار «المحجوب»، في تصريحات له مساء اليوم، إلى أن تركيا تواصل إرسال مقاتلين من التنظيمات الإرهابية إلى طرابلس بدعم قطري.وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، خالد المحجوب، على أن إقامة منطقة معزولة السلاح في مدينة سرت اقتراح غير واقعي.وقال الجيش الليبي، أمس، إنه لن يتراجع قيد أنملة عن مدينة سرت ولن يسلمها لغزاة جدد، ردا على مقترحات دولية بتحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح.وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليب، إن الحرب على الإرهاب في ليبيا يجب أن تكون حربًا دولية لأنه يهدد مصالح دول أخرى، مشيرا إلى أن الغرض من دعوات تحويل مدينة سرت إلى منطقة منزوعة السلاح هو تسليمها للغزاة الأتراك دون قتال ولن يقبلوا بذلك.